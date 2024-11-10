Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de kuş gribi nedeniyle 5 mahalle karantinada

Eskişehir'de kuş gribi nedeniyle 5 mahalle karantinada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi tespit edilmesi üzerine çevredeki 5 mahalle karantinaya alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, telef olan tavukların kuş gribi nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlanması üzerine ilçedeki 5 mahalle karantinaya alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir tavuk çiftliğinde ölümlerin yaşanması üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalarda, çiftliğe önceden kuş gribi vakası görülen Konya'nın Çeltik ilçesinden tavuk getirildiği belirlendi. Ayrıca telef olan tavuklarda kuş gribine rastlandı.

KANATLI HAYVANLARIN TÜMÜ İTLAF EDİLECEK

Ekipler, çiftliğin bulunduğu ve civardaki 5 mahalleyi karantinayı aldı.

Öte yandan söz konusu mahallelerdeki kanatlı hayvanların itlaf edileceği, itlaf karşılığında sahiplerine ödeme yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı

Milyonların kilitlendiği Erdoğan başkanlığındaki zirve başladı

 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi

Tepkilerin odağındaki belediyeden 10 Kasım ayıbına ilişkin açıklama

 Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti

Saat 9'u 5 geçe sela okuyan imam mahalleyi ayağa kaldırdı
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Kıran kırana maçta tek gol var! Tempo inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Samsunspor maç sonucu! Galatasaray- Samsunspor maçı kaç kaç? Galatasaray- Samsunspor maç özeti! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? CANLI İZLE MAÇ İZLE! Galatasaray-Samsunspor maçı canlı yayın bilgileri ve Bein Sport canlı nasıl izlenir? Galatasaray-Samsunspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Galatasaray-Samsunspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray-Samsunspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.