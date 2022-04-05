Eskişehir'de koyun ve koç hibesinde ilk teslimler gerçekleşti

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kırsal Kalkınma Projeleri kapsamında küçükbaş hayvancılıkta üretim ve ıslah çalışmalarına destek amacıyla başlattığı damızlık koyun ve koç hibesinde ilk teslimler gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıllarda tohum, fide, fidan, ekipman, yem gibi desteklerle üreticinin yanında olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi şimdi de küçükbaş hayvancılıkta üretim ve ıslah çalışmalarına destek amacıyla köylülere damızlık koyun ve koç hibesinde bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Alpu ve Seyitgazi ilçe belediyeleriyle protokol imzalayarak başlattığı Küçükbaş Yetiştiriciliği Destekleme ve Yayma Projesi'nde, bir yılda hayvan sayısının iki katına çıkmasıyla birlikte damızlık koyun ve koç dağıtımı yapıldı. Küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen köylüler arasından hibe almaya hak kazananlar, geçtiğimiz günlerde noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlenmişti.

Bu kapsamda ilk hibe hayvan dağıtımı Seyitgazi'de gerçekleştirildi. Bardakçı, Ayvalı, Arslanbeyli, Kırka ve Cevizli Mahallelerinde 50 kuzulu koyun ve 5 damızlık koç, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hak sahiplerine teslim edildi.

Koyun ve koçların teslimi nedeniyle hak sahipleri büyük mutluluk yaşarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiklerini belirtti. Üreticiler, "Bizlere olan bu büyük destek nedeniyle çok mutluyuz. Hocamız sağ olsun bizleri unutmadı. Biz bu hayvanları üretmek için aldık. Bize hibe hayvanları ulaştıranlara ve Başkanımıza tekrar teşekkür ederiz. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız" diyerek sevinçlerini ifade ettiler.

Başkan Büyükerşen de, Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' sözü ne yazık ki günümüzde unutuldu. Ülkemizi kalkındırmak, sağlıklı ve uygun fiyatlı yiyecekler satın alabilmek için yerli üretime çok ihtiyacımız var. Bunun için ilk olarak köylümüze milyonlarca domates ve marul fidesi dağıttık. Daha sonra ilimizde eskiden çok önemli bir geçim kaynağı olan ipekböcekçiliği ve ipek üretimini canlandırmak için yüz binlerce dut fidanı dağıttık. Ayrıca onlarca çeşit yerel tohumu çoğaltarak yıllardır vatandaşlarımıza ücretsiz olarak milyonlarca yerel tohum dağıtıyoruz Arıcılıkla uğraşan kadınlara ekipman ve kovan desteğinde bulunduk.Bu yıl da küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilere damızlık koyunlar ve koçlar veriyoruz. Bu hibelerle birlikte üretimin artması, üretimin teşvik edilmesini, üreticinin de desteklenmesini hedefliyoruz. Hak sahiplerine hayırlı olsun. Şehrimiz ve ülkemiz için tüm zorluklara rağmen üretmeye devam etmeliyiz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu protokol kapsamında 500 damızlık koyun ve koç ile başlayan projede küçükbaş hayvan sayısı 880 koyun, 254 koça çıkartılmıştı. İlk hibe teslimlerinin Seyitgazi'de yapılmasının ardından dağıtımlar Alpu ile devam edecek.

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