Eskişehir'de Kırmızı Işıkta Geçen TIR'ın Çarptığı Otomobilde 1 Ölü, 1 Yaralı

Eskişehir'de kırmızı ışıkta geçen bir TIR, çarptığı otomobilde Ali Osman Çalışkan'ın hayatını kaybetmesine ve Erol Arda'nın ağır yaralanmasına neden oldu. TIR şoförü gözaltına alındı ve kaza güvenlik kamerasına yansıdı.