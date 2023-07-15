Eskişehir'de kaybolan yaşlılar için arama çalışması başlatıldı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir yaşlı bakım evinden ayrılan Mehmet Taşkın ve Osman Nalbant'ın bulunması için polis ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde barındıkları bir yaşlı bakım evinden ayrılan ve kendilerinden haber alınamayan iki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Yaşlı bakım evinden dün ayrılan Mehmet Taşkın (70) ile arkadaşı Osman Nalbant (70) geri dönmedi. Yaşlı bakım evinin yetkilileri durumu, polise bildirdi.

Taşkın ve Nalbant'ın bulunması için polis, jandarma komando timi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ekibi, Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ile Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri çalışma başlattı.

Aramalara, İl Jandarma Komutanlığına bağlı bir asayiş komando timi, 3 asayiş timi, bir iz takip köpeği ve dron ekibi havadan ve karadan destek veriyor.