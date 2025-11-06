Eskişehir'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Eskişehir'de, polis ekiplerince bir tırda 6 milyon 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 960 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan tırın çekici ve dorse kısmında arama yapıldı.

Aramada bulunan 6 milyon 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 960 kilogram kaçak tütüne el konuldu.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli M.A. hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.