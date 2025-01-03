Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan İki Zanlı Suçüstü Yakalandı
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen iki kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde kaçak kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı kırsalda kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.
Bunun üzerine operasyon yapan ekipler, 2 kişiyi kazı yaptığı sırada suçüstü yakaladı.
Ekipler, bölgede yaptığı aramada 2 delici kırıcı alet, tarama cihazı, el dedektörü, işaret cihazı, jeneratör ve kazı malzemeleri ele geçirdi.
Zanlılar hakkında "Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet" suçunda işlem yapıldı.