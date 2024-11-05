Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ve dedektörler ele geçirildi.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Kaçak kazı yapılan bölgeye düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince bölgede yapılan incelemede, 6 adet muhtelif kazı malzemeleri, el dedektörü ve pointer cihazı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.