Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 10 Zanlı Yakalandı
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 10 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin yanlarında çeşitli malzemeler bulundu.
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 10 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Günyüzü'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekskavatörle kazı yaparken yakalanan 10 şüphelinin yanlarında jeneratör, 3 dedektör, metal çubuk, dürbün ile çeşitli malzemeler bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerden 5'i jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından, diğerleri ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.