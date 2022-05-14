Eskişehir'de jandarma, tarım işçilerinin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı - Haberler

Eskişehir'de jandarma, tarım işçilerinin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı
AA - Deniz Açık - Güncel
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Eskişehir'de jandarma ekipleri, tarım işçisi kadınlarla bir araya geldi.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekipleri, tarım işçisi kadınlarla bir araya geldi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında sorumluluk alanındaki tarım işçisi kadınları ziyaret etti.
Kadınların Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan ekipler, sohbet edip, fotoğraf çektirdi.
AA / Deniz Açık - Güncel