Eskişehir'de jandarma, tarım işçilerinin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı - Haberler

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Eskişehir'de jandarma, tarım işçilerinin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı

AA - Deniz Açık - Güncel
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Eskişehir'de jandarma, tarım işçilerinin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı

Eskişehir'de jandarma ekipleri, tarım işçisi kadınlarla bir araya geldi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekipleri, tarım işçisi kadınlarla bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında sorumluluk alanındaki tarım işçisi kadınları ziyaret etti.

Kadınların Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan ekipler, sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

AA / Deniz Açık - Güncel

Dünya Çiftçiler Günü, Eskişehir, Jandarma, Tarım, Güncel, Haberler

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