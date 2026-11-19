Eskişehir'de hafif ticari araçla tır çarpıştı, kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda hafif ticari aracın tırla çarpışması sonucu araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Eskişehir'de tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ş.A. idaresindeki 26 B 5603 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda İ.A. idaresindeki 26 ANK 245 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Özçelik (37), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü Ş.A. ve aynı araçtaki İ.H.M, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ş.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA