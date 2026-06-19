Haberler

Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'deki fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı. Operasyonda 26 kadın kurtarıldı, 8 masaj salonu mühürlendi.

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarında "fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri, kadınları fuhşa zorladıkları ve fuhşa yer temini sağladıkları" öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu 8 masaj salonu ve belirlenen 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda 30 sentetik ecza ve dijital materyal ele geçirildi.

Masaj salonlarında fuhuş yapmaya zorlandığı değerlendirilen 26 kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu 1 kadın ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Operasyonun gerçekleştirildiği masaj salonları yetkili ekiplerce mühürlendi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
ABD ile İran arasında yeni kriz mi? Görüşmeler başlamadan ertelendi

Dünyayı sarsan haber! Görüşmeler başlamadan ertelendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samara'nın acı sonu! Ünlü oyuncunun ölüm nedeni isyan ettirdi

Samara'nın acı sonu! Ünlü oyuncunun ölüm nedeni isyan ettirdi
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama

Hakkındaki dev suçlamayı kabul etti: Beni bağışlayın
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı

Aziz Yıldırım'dan baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin

Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı

Kaçırılan İBB yöneticisi kurtarıldı
Montella günler sonra patladı: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm

Günler sonra patladı: Onlardan daha çok Türk'üm