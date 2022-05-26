Eskişehir'de çiftçilere yönelik eğitim semineri düzenlendi - Haberler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere olan desteği artarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, üreticilere yönelik desteklerin yanı sıra eğitim faaliyetlerine de büyük önem veriliyor.

Bu kapsamda çiftçilere yönelik Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile Haller Gençlik Merkezi Seminer Salonu'nda, toprak analizi, sulama ve gübreleme konularında bir eğitim semineri düzenlendi.

Seminerin konuşmacılığını ise Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Birim Başkanı Ziraat Mühendisi Demet Uygan, Toprak ve Bitki Besleme Bölümü görevlileri Ziraat Mühendisi Adnan Cengiz ve Ziraat Mühendisi Kadriye Taşpınar ile Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Bölümü görevlisi Ziraat Mühendisi Yavuz Fatih Fidantemiz yaptı. Konuşmacılar seminerde üreticilere toprak analizi, sulama, gübreleme gibi birçok konuda sunumlar gerçekleştirdi.

Odunpazarı Ziraat Odası ve Tepebaşı Ziraat Odası üyesi çiftçilerin katıldığı seminerde, üreticiler merak ettikleri soruları da sorma imkanı buldu.

Etkinlikten çok faydalandıklarını belirten çiftçiler, "Bizlere her konuda destek olmaya devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve görevlilere teşekkür ederiz. Bu eğitim bizler için çok faydalı oldu" dediler.

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