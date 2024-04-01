Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce Seçimleri Önde Götürüyor
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 38.04 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Eskişehir'deki sandıkların yüzde 96,44'ü açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Ayşe Ünlüce oyların yüzde 51.77'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 38.04'ünü aldı.