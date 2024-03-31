Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 22.08 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 53.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.85 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Eskişehir'deki sandıkların yüzde 48.5'i açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Ayşe Ünlüce oyların yüzde 53.29'unu, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 39.85'ini aldı.