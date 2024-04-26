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Eskişehir'de Basın Kartı Komisyonu Toplantısı Yapıldı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Basın Kartı Komisyonu toplantısının ardından Eskişehir'de ilk kez kart almaya hak kazanan 12 basın mensubuna kartları teslim edildi. Törene, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Basın İlan Kurumu Eskişehir İl Müdürü Arda Aşkın ve basın mensupları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Basın Kartı Komisyonunca yılın ilk toplantısının ardından Eskişehir'de ilk kez kart almaya hak kazanan 12 basın mensubuna kartları teslim edildi.

Eskişehir Ticaret Odası Toplantı Salonu'ndaki törene, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Basın İlan Kurumu Eskişehir İl Müdürü Arda Aşkın ve basın mensupları katıldı.

Basın mensuplarına kartlarını teslim eden Ülgen, bu kartın gazetecilere sağladığı hak ve kolaylıklarla ilgili bilgi verdi, kartlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Aşkın ise Basın İlan Kurumunun çalışmaları, resmi ilan işlemleri, basında gazete ve internet haber siteleriyle ilgili konluarda bilgiler aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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