Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eski tümamiral Laubacher, Colorado'da Boebert'i yenerek Kongre koltuğunu kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AP'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokrat aday Laubacher, Colorado'nun 4. Kongre Bölgesi'nde Cumhuriyetçi Üye Lauren Boebert'i mağlup ederek seçimi kazandı. Laubacher, Boebert'in 3 dönemdir elindeki koltuğunu aldı; bu, Cumhuriyetçilerin sürpriz kayıplarından biri oldu.

ABD ara seçimlerinde Colorado eyaletinin 4. Kongre Bölgesi'nde yarışan Demokrat aday Eileen Laubacher, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Lauren Boebert'i mağlup ederek seçimi kazandı.

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, Demokrat aday Laubacher, ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden Boebert'i, uzun yıllardır Cumhuriyetçilerin hakimiyetindeki bölgede mağlup etti.

Bu sonuçla Kongre'de 3 dönemdir görev yapan Boebert'in koltuğunu kazanan ABD Donanmasının eski tümamirali olan Laubacher'in zaferi, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı sürpriz kayıplardan biri olarak kayıtlara geçti.

ABD Donanmasında 34 yıl görev yapan, Afganistan ve Hindistan'da bulunan ve eski Başkan Joe Biden döneminde Ulusal Güvenlik Konseyinde görev alan emekli tümamiral Laubacher, seçim kampanyasını askeri geçmişi ve ulusal güvenlik tecrübesi üzerine kurmuştu.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen Kongre ara seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar 256, Cumhuriyetçiler 169 sandalye kazanmıştı.

Kaynak: AA
Emine Erdoğan’ın sıfır atık vizyonu 1 milyon kadınla hanelere taşınıyor

81 ilde hayata geçirilecek! Hedef tam 1 milyon kadın
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da lodos: Öğrencinin kapanan kapıya sıkışan parmağı koptu

Okulda korkunç olay! Öğrencinin parmağı koptu
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'dan faciayı önleyen müdahale!

Ünlü oyuncunun refleksi hayat kurtardı: Genç kızı ölümden çekip aldı

COP31'de dikkat çeken buluşma! Ahmed eş-Şara ile Meryem Uzerli aynı karede22

Yan yana gelmeleri imkansız gibiydi! Bu pozu verdiler

S7 Airlines uçağına bomba ihbarı yapıldı, 158 yolcu tahliye edildi

Bir türlü son bulmuyor! Bir yolcu uçağı daha acil iniş yaptı
Arda Güler dünyayı ayağa kaldırdı! Avrupa basını mest oldu13

Arda'nın frikiği dünyayı salladı! Avrupa basınından övgü yağdı

TFF RAMS Park iddialarına son noktayı koydu! Final başka yerde mi oynanacak?

TFF RAMS Park iddialarına son noktayı koydu!
İstanbul için sağanak alarmı! Valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarılar

İstanbul için hafta sonu alarmı! Uyarılar peş peşe geldi