Eski tümamiral Laubacher, Colorado'da Boebert'i yenerek Kongre koltuğunu kazandı

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ABD ara seçimlerinde Colorado eyaletinin 4. Kongre Bölgesi'nde yarışan Demokrat aday Eileen Laubacher, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Lauren Boebert'i mağlup ederek seçimi kazandı.

Associated Press (AP) ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, Demokrat aday Laubacher, ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden Boebert'i, uzun yıllardır Cumhuriyetçilerin hakimiyetindeki bölgede mağlup etti.

Bu sonuçla Kongre'de 3 dönemdir görev yapan Boebert'in koltuğunu kazanan ABD Donanmasının eski tümamirali olan Laubacher'in zaferi, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı sürpriz kayıplardan biri olarak kayıtlara geçti.

ABD Donanmasında 34 yıl görev yapan, Afganistan ve Hindistan'da bulunan ve eski Başkan Joe Biden döneminde Ulusal Güvenlik Konseyinde görev alan emekli tümamiral Laubacher, seçim kampanyasını askeri geçmişi ve ulusal güvenlik tecrübesi üzerine kurmuştu.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen Kongre ara seçimlerinde oy sayımı devam ederken, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar 256, Cumhuriyetçiler 169 sandalye kazanmıştı.

Kaynak: AA