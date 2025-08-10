Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti

75 yaşındaki eski sağlık bakanı Halil Şıvgın, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Cenaze programı henüz netleşmedi.

Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir özel Başkent Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Şıvgın'ın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Şıvgın'ın cenaze programının henüz netleşmediği bildirildi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
