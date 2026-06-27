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Eski Kuşadası Belediyesi Başkanı Engin Berberoğlu hayatını kaybetti

Eski Kuşadası Belediyesi Başkanı Engin Berberoğlu hayatını kaybetti
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Kuşadası'nın eski Belediye Başkanı Engin Berberoğlu (78), çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi pazartesi günü toprağa verilecek.

AYDIN Kuşadası'nın eski Belediye Başkanı Engin Berberoğlu (78), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kuşadası'nda bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören eski Kuşadası Belediye Başkanı Engin Berberoğlu, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İlçede iki dönem belediye başkanlığı yapan Berberoğlu'nun vefat haberi, başta yakınları olmak üzere Kuşadası'nda üzüntüyle karşılandı. Berberoğlu'nun cenazesinin, pazartesi günü Hanım Cami'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Adalızade Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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