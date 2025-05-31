Eski CHP Milletvekili ve Belediye Başkanı Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Eski CHP Milletvekili ve Belediye Başkanı Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltına Alındı
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İstanbul'da yapılan 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 28 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili 4 ayrı soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmalarda 3 zanlının cezaevinde, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Ekiplerin, firari durumdaki 13 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediyelerinin binalarında arama yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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