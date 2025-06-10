Diyarbakır'da eczacı maaş tartışması: Bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü

Diyarbakır'da eczacı maaş tartışması: Bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü
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DİYARBAKIR'da M.M., bir süre önce çalıştığı eczanede, maaşını alamadığı iddiasıyla tartıştığı iş yeri sahibi eczacı Fatih Ufuk Yıldız'ı tabancayla vurarak öldürdü.

DİYARBAKIR'da M.M., bir süre önce çalıştığı eczanede, maaşını alamadığı iddiasıyla tartıştığı iş yeri sahibi eczacı Fatih Ufuk Yıldız'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 12'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; M.M., bir süre önce çalıştığı eczaneye dönerek, maaş alamadığı gerekçesiyle eczane sahibi Fatih Ufuk Yıldız ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, eczanenin bulunduğu sokakta, yanında getirdiği tabancayla Yıldız'a ateş açtı. Yıldız yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yıldız, ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber - Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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