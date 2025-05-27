Eski Belediye Başkanı İrtikap Suçundan Gözaltına Alındı

Eski Belediye Başkanı İrtikap Suçundan Gözaltına Alındı
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Kırıkkale'de eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 8 kişi, irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirildi.

KIRIKKALE'de irtikap suçunu işledikleri iddiasıyla aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında; eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç., C.A., İ.A., M.T., T.A., M.T. ve A.D., 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması' (irtikap) suçlamasıyla gözaltına alındı. İl dışında oldukları belirlenen Ü.T. ve K.T. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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