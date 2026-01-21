Haberler

Eski Devlet Bakanı Gürdere, Pazar Belediye Başkanı Pervanlar'ı ziyaret etti.

Güncelleme:
Eski Devlet Bakanı Metin Gürdere, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar ile bir araya gelerek ilçenin geleceği ve turizmi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Güdere, başkan Pervanlar'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Görüşmede Pazar ilçesinin geleceği ve turizmi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Pervanlar, ziyaretten dolayı Gürdere'ye teşekkür etti

