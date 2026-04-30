Eski Avrupa Parlamentosu Üyesi'ne göre Yunanistan, İsrail'in Sumud Filosu saldırısına tepki vermeliydi

Eski Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Yorgos Kirços, Yunanistan hükümetinin İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki vermesi gerektiğini söyledi.

Kirços, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Girit yakınlarında yaptığı saldırı için "İsrail'in bu yaptığı aslında uluslararası bir korsanlıktır." dedi.

Ana muhalefetin bu konuda kınama mesajları yayınladığına işaret eden Kirços, "Filoyu koruyacak durumda mıydık bilmiyorum ama en azından İsrail'in bu korsan eylemi için uluslararası düzeyde ve diplomatik olarak protesto etme yükümlülüğümüz var." diye konuştu.

Kirços, Türkiye Dışişleri Bakanlığının saldırıyı kınayan açıklamasını da hatırlatarak, "Türkiye ile bir açıklama yapmakta zorlanıyorsak, örneğin Fransa'yı, İrlanda'yı seçebiliriz. İsrail ve İsrail'in saldırgan politikalarına ilişkin İrlanda'nın iyi görüşleri var. Sadece Yunanistan olarak değil, AB (Avrupa Birliği) olarak bir açıklama yapmaya çalışalım." dedi.

Yunanistan ve AB'nin İsrail'in saldırganlığını örtbas etmesi halinde Gazze'deki durumun daha da kötüleşebileceğini ifade eden Kirços, "Batı Şeria'da baskı yeni bir apartheid şeklini aldı. Filistinlilere karşı ırkçı bir ayrımcılık (var). İsrail'in Lübnan'daki saldırganlığı var, Suriye meselesi var, İran var. Tepki vermek için daha ne bekliyoruz." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda, İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.