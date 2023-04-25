EŞİYLE MESAJLAŞTIĞI İDDİA EDİLEN AKRABASINI ÖLDÜRMÜŞTÜ; GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde M.K.'nın, eşiyle sosyal medyadan mesajlaşan akrabası İbrahim Keskin'i (32) tabancayla vurarak öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 21 Nisan'da Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'ndeki bir dönerci dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Keskin, bir yakınıyla bayramın birinci günü yürüyüş yaptığı esnada, eşiyle mesajlaştığı için aralarında husumetin olduğu akrabası M.K., karşısına çıktı. Arkadaşının önüne geçerek engellemeye çalışmasına rağmen tabancayla ateş açan M.K., İbrahim Keskin'i ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.K.?yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan, İbrahim Keskin'in M.K. tarafından tabancayla vurularak öldürülmesinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

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HABER - KAMERA SAMSUN, (DHA)