Eşini sokak ortasında bıçaklayan kocanın 11 yıla düşürülen cezasına istinaf onayı

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i (21) sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verilen Ali Karadeniz'e (26), istinafın cezayı yüksek bulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak verilen 11 yıl 3 ay hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Otomobil aksesuarları satan iş yeri bulunan Ali Karadeniz, 30 Eylül 2019'da Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i, başka biriyle yazıştığı ve bu kişi ile yan yana gördüğü iddiasıyla sokak ortasında bıçakladı. Sinem Karadeniz, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılıp tedaviye alınırken, kaçan Ali Karadeniz ise polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ali Karadeniz, geçen yıl 8 Ekim'de görülen karar duruşmasında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Ali Karadeniz'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.