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Eşi ve sevgilisi tutuklandı, kuzeni ile serbest bırakıldı

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Bursa'da gerçekleşen bir hırsızlık olayında, 1 milyon liralık para ve ziynet eşyası çalan şüphelilerden eşi ve sevgilisi tutuklandı, kuzeni ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EŞİ VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI, KUZENİ İLE SERBEST BIRAKILDI

Bursa'da, girdikleri evden 1 milyon liralık para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenerek Osmaniye ve Ankara'da yakalanan Orhan T. (28), resmi nikahlı eşi Sıla T. (19), dini nikahla birlikte yaşadığı Burcu Ç. (26) ile amcasının oğlu Murat T. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sıla T. ile Burcu Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Orhan T. ve kuzeni Murat T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmaniye Ankara Bursa Güvenlik Ceza Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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