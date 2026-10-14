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Esenyurt'ta sağanakta suya kapılan kadın, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı

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Esenyurt'ta sağanakta suya kapılan kadın, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı
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Esenyurt Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde sabah etkisini artıran sağanak yolları göle çevirdi; suya kapılarak sürüklenen kadın, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Bölgede bazı araçlar suya gömülürken, kadının kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ESENYURT'ta sağanak nedeniyle göle dönen yolda suya kapılarak sürüklenen kadını, çevredekiler kurtardı. Kadının sürüklendiği ve kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sabah saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde yollar göle döndü. Yağış nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşarken, bir kadın suya kapılarak sürüklendi. Kadının yardımına koşan çevredekiler, onu kurtardı. Bölgede bazı araçlar da suya gömüldü. Kadının suya kapıldığı ve kurtarıldığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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