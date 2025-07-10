Esenyurt'ta Kaldırım İşgali Önlenerek Manav Bölümü Yıkıldı
Esenyurt'ta bir marketin kaldırımı işgal eden manav bölümü, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında iş yeri sahipleri zorluk çıkarınca polis ve çevik kuvvet çağrıldı.
Esenyurt'ta bir marketin kaldırımı işgal eden manav bölümü, belediye ekiplerince yıkıldı.
Mehmet Akif Mahallesi 1828 Sokak'taki marketin manav bölümünün kaldırımı işgal ettiğini belirleyen Esenyurt Belediyesi ekipleri, yıkım kararı aldı.
Yıkım sırasında iş yeri sahiplerinin zabıta ekiplerine zorluk çıkarması üzerine, bölgeye polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, kaldırımı işgal eden bölüm iş makinesiyle yıkıldı.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel