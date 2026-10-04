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Esenyurt'ta hatalı U dönüşü yapan ticari araç motosiklete çarptı, sürücü yaralandı

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Esenyurt'ta hatalı U dönüşü yapan ticari araç motosiklete çarptı, sürücü yaralandı
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Esenyurt'ta 3 Ekim akşam saatlerinde Tunç Caddesi'nde hatalı U dönüşü yapan hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken kaza, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta hatalı U dönüşü yapan hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 Ekim akşam saatlerinde Tunç Caddesi'nde meydana geldi. Caddede hatalı U dönüşü yapan hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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