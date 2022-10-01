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Esenyurt'ta aracın üzerine çıkıp bağıran kadın cep telefonuyla görüntülendi

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Esenyurt'ta aracın üzerine çıkıp bağıran kadın cep telefonuyla görüntülendi

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kadının, tartıştığı kişinin aracının kaputuna çıkarak bağırması cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kadının, tartıştığı kişinin aracının kaputuna çıkarak bağırması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pınar Mahallesi 1267 Sokak'ta dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yabancı uyruklu bir kadın, tartıştığı kişinin aracının üstüne çıkarak oturdu.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülere göre, hareket etmeye başlayan aracın kaputuna oturan kadın, sürücü ve çevredekilere bağırdı. Hareket eden araçtan inmeyen kadın, kaputa da elleriyle vurdu.

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Pınar Mahallesi Esenyurt Güncel Haberler

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