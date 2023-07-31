Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü saldırıda yakalanan 2 zanlı emniyete getirildi
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İstanbul Esenyurt'ta gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 2 kişiyle ilgili olarak yakalanan zanlılar, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü saldırıda yakalanan 2 zanlı emniyete getirildi
İSTANBUL - Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlılar, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'taki tekel bayisine saldırıyı gerçekleştiren saldırganlarından 2'sinin daha yakalandığını duyurmuştu. Yakalanan şüpheliler farklı araçlarla Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Ayaz - Güncel