Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulans, hastayı almaya giderken borç nedeniyle haczedildi

Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulans, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan 80 yaşındaki beli kırık bir hastayı alıp evine götürmeye gittiği sırada, AKP döneminden kalma bir borç nedeniyle haczedildi.

Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulans, 80 yaşındaki bir hastayı almaya gittiği Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde AKP döneminden kalma bir borç nedeniyle haczedildi.

Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulans, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan 80 yaşındaki beli kırık bir hastayı alıp evine götürmeye gitti. Resmi plakalı ambulans, hastane önünde trafik polisleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde ambulansın üzerinde haciz bulunduğu söylenerek el konuldu. Ambulans çağrılan çekiciyle otoparka çekildi. Söz konusu borcun 2018 yılı AKP döneminden kalma olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE İÇİNDE HASTAYLA BİRLİKTE ÇEKİCİYE YÜKLENMİŞTİ

Yaklaşık 2 ay önce de Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulans, yine AKP döneminden kalan borç nedeniyle haczedilmişti. Belediye, haciz işleminden yaklaşık bir hafta sonra ambulansı geri almıştı.

Belediye yetkilileri, resmi plakalı bir ambulansın yasa gereği hacze konu haczedilmemesi gerektiğini ifade ettiler.