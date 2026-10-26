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Esenler Menderes Mahallesi'nde çatı yangını söndürüldü, 5 katlı binada hasar oluştu

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Esenler Menderes Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.

İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Menderes Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.???????

Kaynak: AA
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