Esenler'de 4. ESEV Tiyatro Günleri Kapanış Programı Gerçekleşti

Esenler'de 4. ESEV Tiyatro Günleri Kapanış Programı Gerçekleşti
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Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 4. ESEV Tiyatro Günleri'nin kapanış programı ve ödül töreni, lise öğrencilerinin sahne aldığı 10 oyunla sona erdi. Törende çeşitli ödüller sahiplerini buldu.

Esenler Belediyesinin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği "ESEV Tiyatro Günleri"nin kapanış programı ve ödül töreni Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Tamamını lise öğrencilerinin yazıp oynadığı 10 oyunun 3 gün boyunca sahnelendiği programa 8 okuldan katılım sağlandı.

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Tiyatro Okulu'nda eğitim alan öğrencilerin performanslarını sergilediği programın jürisinde müzisyen Abdülbaki Kömür, oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Burak Haktanır, Osman Doğan ve eğitimci Emine Sülar yer aldı.

"En İyi Sunucu" ödülünü Nilay Çiçek, "En İyi Eğitmen" ödülünü Tuğçe Özyüzgen, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü Baran Can Korkut, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü Ecrin Zeren Aydın kazanırken "En İyi Ekip" ödülüne ise Atışalanı Anadolu Lisesi layık görüldü.

"Gençler sahne sizin, gelecek sizin"

Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, kapanış programında yaptığı konuşmada, projeye 8 lisenin katılım sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kolay değil bir yıldır emek verdiler, önemli bir şey. Tiyatro insanın iç dünyasını yansıtır, güvenini pekiştirir, özel bir alandır. Bize düşen bu alanı genişletmek, açmaktır. Bundan sonra da inşallah kat kat artarak devam etmesi gerekiyor. Emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Asıl en büyük alkışı öğrencilerimiz hak ediyor. Kendileri yazdılar ve oynadılar, cesaret gösterdiler. Gençler sahne sizin, gelecek sizin. Her şey sizin."

"Esenler Belediyesinin kapısı açık"

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu ise Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun selamlarını ileterek program dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyledi.

Geçen hafta başkan yardımcılığı görevine geldiğini aktaran Cerrahoğlu, "Başkanımız iki müdürlüğün sorumluluğunu daha verdi. Kültür, gençlik ve spor, halkla ilişkiler. Her gün neredeyse kültür dahil on tane programımız var, ben yetişemiyorum. Buradaki tiyatroları izleyemediğim için üzgünüm ama hepsinin başarılı olduğunu duydum, herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Cerrahoğlu, 12 yıl Esenler'de Kültür Müdürlüğü yaptığını belirterek, "Başkanımızın önderliğinde bizim getirdiğimiz, kendisinin bize söylediği projeleri elhamdülillah gerçekleştirdik. Kültür sanat, bilim, teknik ve spor anlamında 'Benim elimden tutacak kimse yok mu' diyen herkese Esenler Belediyesinin kapısı açık ve gençlerimizin elini tutacak seviyede." değerlendirmesinde bulundu.

Programda ayrıca öğrencilerin hazırlık süreçlerine ilişkin bir video da izleyiciye sunuldu.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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