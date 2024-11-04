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Esenler Belediyesi, "İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi"ni imzaladı

Esenler Belediyesi,
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Esenler Belediyesi, "İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi"ni imzaladı.

Esenler Belediyesi, "İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi"ni imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atık", "Akıllı Geri Dönüşüm" ve "Atıksız Hayat Atıksız Mutfak" projeleriyle Esenler'de sürdürülebilir çevre hareketini başlatan belediye, bu doğrultuda "İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi"ne imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, dünyanın büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu ve bu sözleşmenin yerelde yapılmasının ayrı bir önem taşıdığını belirtti.

Bir taraftan soğuk savaşlar yaşanırken aynı zamanda insanlığın önünde çok daha büyük bir çevre krizi olduğunu kaydeden Göksu, "Paris İklim Anlaşması ile dünya buna tedbir almak için gayretler gösteriyor. Ama dünyayı en fazla kirletenler de Paris İklim Anlaşması'na en son imzayı atanlar oldu." ifadelerini kullandı.

Göksu, Esenler'de küresel ısınmayı yavaşlatmak için belli çalışmalar yaptıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde "Sıfır Atık" projesiyle de Türkiye'de önemli bir mesafe kat edildiğini belirterek, ilçede bütün atıkları ayrıştırarak doğanın tahrip edilmesinin önlenmesi için emek ortaya koyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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