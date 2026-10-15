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Erzurum Valisi Baruş, Emniyet Müdürü Ay'la görüşüp kriminal laboratuvarını gezdi

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Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürlüğü ile Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünü ziyaret etti. Baruş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay'dan bilgi aldı, laboratuvarda incelemelerde bulunarak müdür Ercan Uğur Aydoğdu ile görüştü.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürlüğü ile Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Baruş, ziyaret ettiği İl Emniyet Müdürlüğünde tören mangasınca karşılandı.

Baruş, daha sonra şeref defterini imzalayarak İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile makamında görüşüp çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Erzurum Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne geçen Baruş, burada incelemelerde bulunup laboratuvar müdürü Ercan Uğur Aydoğdu ile görüştü.

Kaynak: AA
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