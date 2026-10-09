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Erzurum Oltu'da restore edilen Rus kilisesi 24 saat açık kütüphane olacak

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Erzurum Oltu'da restore edilen Rus kilisesi 24 saat açık kütüphane olacak
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Erzurum Oltu'da Ruslar tarafından inşa edilen tarihi kilise, 2019'da başlayan restorasyonun ardından 'Uyumayan Kütüphane' olarak 24 saat hizmet verecek. Yaklaşık 15 bin metrekarelik alan da yeşil alan, oyun ve macera parkurlarıyla sosyal yaşam alanına dönüştürülecek.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, Ruslar tarafından inşa edilen tarihi kilise, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 'Uyumayan Kütüphane' olarak hizmet verecek. Tarihi yapının bulunduğu yaklaşık 15 bin metrekarelik yer ise oyun ve macera parkurları ile sosyal donatıların yer aldığı yaşam alanına dönüştürülecek.

Oltu ilçesinde 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı ile 1917 Bolşevik Devrimi arasındaki 40 yıllık sürede yapıldığı tahmin edilen Rus Kilisesi, 2019 yılında restorasyona alındı. Yaklaşık 4 yıl süren çalışmanın ardından onarımı tamamlanan tarihi yapı için Oltu Belediyesi tarafından 'Uyumayan Kütüphane' projesi hazırlandı.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirmeyi planladıkları 'Uyumayan Kütüphane' projesi hakkında bilgi verdi. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik'in de yer aldığı heyet, tarihi bina ve çevresinde incelemede bulundu. Tarihi yapıya ilişkin incelemelerde restorasyon ve yenileme çalışmaları, çevre düzenlemesi ile projenin uygulama süreci değerlendirildi.

'7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERECEK'

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, projenin yalnızca kütüphane olarak değil, ilçenin tarih ve kültürünü tanıtacak bir merkez olarak da hizmet vereceğini söyledi. Çelebi, "Uyumayan Kütüphane projemizle beraber hem 24 saat hizmet verecek bir kütüphanemiz olacak hem de turizm açısından gezilebilecek bir alan oluşturacağız. Oltu'nun geçmişten bugüne tarihine ışık tutacak fotoğraf galerimiz de burada hizmet verecek" dedi.

Projenin, tarihi yapının çevresindeki alanı da kapsadığını belirten Çelebi, yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda yeşil alanların yanı sıra oyun ve macera parkurlarının oluşturulacağını ifade ederek, "Yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda yeşil alanlarımız, oyun parkurlarımız ve macera parkurlarımızla beraber halkımıza hizmet verecek bir alan oluşturuyoruz. Çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Yakın zamanda ağaçlandırması, kamelyaları ve diğer düzenlemeleriyle birlikte alanımızı vatandaşlarımızın hizmetine açacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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