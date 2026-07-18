Haberler

Erzurum'da ağaçlara çarpan tırın sürücüsü öldü

Erzurum'da ağaçlara çarpan tırın sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum-Oltu kara yolunda yoldan çıkan tır ağaçlara çarptı. Sürücü Ali Şana, hastanede kurtarılamadı.

Erzurum'da yoldan çıkarak ağaçlara çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Şana idaresindeki 16 TM 580 plakalı tır, Erzurum-Oltu kara yolunun Başbağlar mevkisinde yoldan çıkarak ağaçlara çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, ekiplerce çıkarılarak ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şana, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Fatih Çelebi
MASAK'tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası

Son şokun ardından harekete geçildi! Sert düzenlemeler geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Yazıcıoğlu'yla ilgili 17 yıl sonra gelen itiraf! Sorguda döküldü
İşte Haluk Levent'in Hüseyin Başaran'a özel konser verdiği anlar

İnsanların nasıl kandığı ortada! Özel konser bile vermiş
Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz

Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi

Kütahya'da ihbar üzerine girilen ruhsatsız 'korku evi'nde 8 çocuk bulundu

Baskın yapılan evde polisler bu manzarayla karşılaştı
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz

Vatandaş şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz