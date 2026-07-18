Erzurum'da ağaçlara çarpan tırın sürücüsü öldü
Erzurum-Oltu kara yolunda yoldan çıkan tır ağaçlara çarptı. Sürücü Ali Şana, hastanede kurtarılamadı.
Erzurum'da yoldan çıkarak ağaçlara çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Şana idaresindeki 16 TM 580 plakalı tır, Erzurum-Oltu kara yolunun Başbağlar mevkisinde yoldan çıkarak ağaçlara çarptı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, ekiplerce çıkarılarak ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şana, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Fatih Çelebi