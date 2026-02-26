Erzurum'da site içerisinde çocuğun öldüğü kazayla ilgili gerekçeli karar açıklandı

Erzurum'da, site içerisinde 5 yaşındaki çocuğun otomobilin altında kalarak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan sanık hakkında gerekçeli karar açıklandı.

Erzurum 8. Asliye Ceza Mahkemesinin, Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi'nde 24 Haziran 2024'te bir sitenin kapalı otoparkından çıkan 07 ERZ 78 plakalı SUV tipi aracıyla yokuşun bitiminde yol üzerinde oturan Alparslan Cellat'ın (5) üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Turan D. (68) hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan verdiği 3 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararda, sanık savunmaları, katılanların beyanları, Adli Tıp Kurumu raporları, keşif zaptı, kamera kaydı ve bilirkişi raporları yer aldı.

Kararda, savunmasına yer verilen Turan D, 2007'de bu acının benzerini yaşadığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Aracımla garajdan çıkmak için manevra yaptım, çıkış rampaydı. O sırada telefonla uğraşmıyordum. Rampanın başında site yönetiminin kar ve yağmur sularını önlemek için koyduğu tümsek üzerine çıktım ve durdum. Siteden çıkan araçları kontrol için sola doğru baktım ve yola devam ettim. Aracım sınıfının en yüksek araçlarındandı, bir de tümsekte olduğum için daha da yükseldi. Çocuklar da o sırada yerde oynadıkları için kör noktaya geldi. Yavaş yavaş hareket ettim. 4 metre sonra soldan koşan bir adam ve araçtaki sesi duyunca hemen durdum, aşağı indim, çocuk yerdeydi. Etraf kalabalıklaşınca apartman yöneticisiyle evime, daha sonra karakola geçtik. Bile isteye yapılmış bir şey değildir. Olay nedeniyle çok üzgünüm, benim en ufak bir kabahatim, kanunlara karşı uyumsuzluğum yoktur."

Raporlar arasında çelişki bulundu

"Adli Ölü Muayene Tutanağı"na göre Cellat'ın ölüm sebebinin kafa travmasına bağlı çok sayıda kemik kırığı ile beyin doku harabiyeti olduğu bildirilen kararda, olaya ilişkin soruşturma aşamasında aldırılan bilirkişi raporunda sanık Turan D'nin asli kusurlu, Cellat'ın tali kusurlu olduğu belirtildi."

Kararda, kovuşturma aşamasında mahkemece olay yerinde keşif yapıldığı, düzenlenen bilirkişi raporunda Turan D'nin tali kusurlu, Cellat'ın asli kusurlu olduğu, mahkemece dosyanın Adli Tıp Kurumu Ankara Trafik İhtisas Dairesine kusur raporu düzenlenmesi amacıyla gönderildiği ve düzenlenen bilirkişi raporuna göre Turan D'nin asli kusurlu, Cellat'ın tali kusurlu olduğu kaydedildi.

Raporlar arasında çelişki mevcut olduğundan dosyanın Adli Tıp Genişletilmiş Uzmanlar Kuruluna gönderildiği aktarılan kararda, burada düzenlenen raporda Turan D'nin asli kusurlu, Cellat'ın ise tali kusurlu olduğu bildirildi.

Sürücü gerekli özen ve tedbire riayet etmemiş

Tüm dosya kapsamının birlikte değerlendirildiği kararda, şunlar ifade edildi:

"Mahkememizce izlenen olay anının görüntüleri ile dosyada mevcut kaza tespit tutanağı ve Adli Tıp Genişletilmiş Uzmanlar Kurulunun düzenlemiş olduğu bilirkişi raporunun izlenen görüntülerle uyumlu olması birlikte değerlendirildiğinde, mahkememizce hükme esas alınmaya haiz Adli Tıp Genişletilmiş Uzmanlar Kurulunun raporunda belirtilen oluş gibi sanığın üzerine düşen gerekli özen ve tedbire riayet etmeyerek, sevk ve idaresindeki otomobille meskun mahal site içerisindeki kapalı otoparktan sağa dönüşle çıktıktan sonra çıkışta bulunan kasis üzerinden geçip ilerlediği sırada, seyir yoluna gerekli dikkati vermeyip aracının ön kısmında kalan hareket alanını yeterince kontrol altında bulundurmayarak otoparktan çıkışına yakın mesafe ilerideki otopark çıkış yolu üzerinde çömelerek oyun oynar vaziyette bulunan küçük yaştaki iki çocuğa çarpıp çocuklardan Alparslan Cellat'ın sağ ön tekeriyle üzerinden geçerek ölümüne sebebiyet verdiği olayda, sanığın dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketiyle asli derecede kusuru ile kazaya sebebiyet verdiği ve meydana gelen kaza neticesi bir kişinin taksirle ölümüne neden olduğu sonuç ve kanaatine mahkememizce varılmıştır."

Gerekçeli kararda, sanık Turan D'nin "taksirle ölüme neden olmak" suçundan takdir indirimi uygulanarak 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldığı belirtilerek, Turan D. hakkında verilen cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme veya adli para cezasına çevrilmeyeceğine ve sürücü belgesinin 1 yıl geri alınmasına karar verildiği bildirildi.