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Erzurum'da Sağanak Yağış ve Sis Etkili Oldu

Erzurum'da Sağanak Yağış ve Sis Etkili Oldu
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Meteoroloji, Erzurum'da sağanak yağış nedeniyle 'sarı kod' uyarısı yaptı. Sağanak, kentte su baskınlarına ve trafik aksamalarına yol açtı. Palandöken Dağı'nda ise sis etkisini gösterdi.

Erzurum'un karlı zirvelerinde sis, kent merkezinde sağanak etkili oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle "sarı kod" uyarısı yaptığı kentte başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bazı yerlerde su baskınları meydana geldi.

Yağış nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı şehirde kimi vatandaşlar, su birikintilerinden geçmeye çalışırken zorluk yaşadı.

Ekipler, baskınlara karşı çalışma başlattı.

Zirvesi karla kaplı Palandöken Dağı'nda da sis etkili oldu.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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