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Erzurum'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Erzurum'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Erzurum-Aşkale yolunda meydana gelen trafik kazasında, 38 yaşındaki Ufuk Şişeci'nin kullandığı otomobil şarampole devrilerek ters döndü. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Erzurum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ufuk Şişeci'nin (38) kullandığı 25 ER 526 plakalı otomobil, Erzurum-Aşkale yolunda şarampole devrilerek ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şişeci'nin cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca
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