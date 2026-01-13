Tipide mahsur kalan TIR'daki hayvanlara saman ve ot götürüldü

ERZURUM'un Çat ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kar ve tipi yüzünden yolda mahsur kalan TIR'daki büyükbaş hayvanlara ot ve saman taşıdı. İş makinesiyle kurtarılan TIR yoluna devam etti.

Çat ilçesi kırsal Çirişli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Çirişli geçidinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle büyükbaş hayvan yüklü TIR mahsur kaldı. İlçe Kaymakamlığına ulaşan ihbarın ardından, Çat Tarım Müdürlüğü teknik personeli, olay yerine ulaştı. TIR'da mahsur kalan hayvanların kontrolleri yapılmasının ardından aç kalan hayvanlara çevredeki mahallelerden ot ve saman alındı. Araçlarla TIR'a getirilen ot ve saman hayvanlara verildi.

Yolda mahsur kalan TIR, iş makinesi tarafından kurtarılarak yoluna devam etti.

