Erzurum'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 3 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ve fuhşa yer temin edildiği bilgisine ulaştı. Ekiplerce masaj salonlarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlandıkları iddia edilen 10 kadın kurtarıldı. Kadınlar, sağlık kontrolleri için Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Erzurum'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 3 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ve fuhşa yer temin edildiği bilgisine ulaştı.
Ekiplerce masaj salonlarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlandıkları iddia edilen 10 kadın kurtarıldı.
Kadınlar, sağlık kontrolleri için Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.