Erzurum'da çiftçilere 3 bin 800 içme suyu teknesi desteği - Haberler

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Erzurum'da çiftçilere 3 bin 800 içme suyu teknesi desteği

AA - Yunus Hocaoğlu - Güncel
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Erzurum'da çiftçilere 3 bin 800 içme suyu teknesi desteği

Erzurum'da meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacının karşılanması için çiftçilere 3 bin 800 içme suyu teknesi törenle dağıtıldı.

Erzurum'da meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacının karşılanması için çiftçilere 3 bin 800 içme suyu teknesi törenle dağıtıldı.

Vali Okay Memiş, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen törende yaptığı konuşmada, çiftçilerin ürettiği tarımsal ve hayvansal ürünlerin hem kalitesini hem de miktarını artırma çabasında olduklarını söyledi.

Çalışmalarını her zaman sahada çiftçinin yanında yaptıklarını ifade eden Memiş, "10 milyon liralık svat (içme suyu teknesi) yatırımı yaptık. Tüm bürokratlarımızla çiftçilerimizin yanındayız. Burada yaklaşık 3 bin 800 adet svatın dağıtımını yapacağız. Bu konuda katkı sağlayan milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından çiftçilere içme suyu teknesi dağıtıldı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel

Okay Memiş Erzurum su Güncel Haberler

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