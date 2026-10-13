Erzurum Aziziye'de çöp kamyonuyla kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde kullandığı çöp kamyonuyla bir kadına çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Kazım Karabekir Caddesi'nde 11 Ekim'de belediyeye ait 25 AEN 285 plakalı çöp toplama kamyonuyla Filiz Kaya'ya (46) çarparak ölümüne neden olan ve gözaltına alınan sürücü E.Ö'nün emniyetti işlemleri tamamlandı.

E.Ö. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA