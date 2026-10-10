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Erzincan Kemaliye'de Recep Yazıcıoğlu Köprüsü ve taş sokaklar ışıklandırıldı

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Erzincan Kemaliye'de 'Kemaliye'de Akşam Turizmi Projesi' kapsamında tarihi köprü, konaklar ve taş sokaklar ışıklandırıldı. 1997'de tamamlanan ve 24 köye ulaşım sağlayan Recep Yazıcıoğlu Köprüsü de aydınlatıldı; çalışmalar etaplar halinde sürecek.

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, 'Kemaliye'de Akşam Turizmi Projesi' kapsamında tarihi köprü, konaklar ve taş sokaklar ışıklandırıldı. Dönemin valisi merhum Recep Yazıcıoğlu tarafından yaptırılan ve 1997 yılında tamamlanan köprü de sıcak ışıklarla aydınlatıldı.

Erzincan Valiliği himayelerinde, Kemaliye Kaymakamlığı koordinesinde hayata geçirilen 'Kemaliye'de Akşam Turizmi Projesi' ile ilçenin tarihi ve kültürel dokusunun gece saatlerinde de ön plana çıkarılması için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında ilçenin önemli giriş noktalarından Kemaliye Köprüsü ile tarihi konaklar ve taş sokaklarda gerçekleştirilen dış mekan aydınlatma çalışmaları tamamlandı.

RECEP YAZICIOĞLU KÖPRÜSÜ

Dönemin Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu tarafından 'devlet-vatandaş' iş birliğiyle yaptırılan ve 24 köye ulaşımı sağlaya köprü de aydınlatıldı. Fırat Nehri'nin (Karasu kolu) iki yakasını bir araya getiren bu köprü, şimdilerde bölgedeki pek çok köyün ulaşımını güvenli ve kesintisiz bir şekilde sağlamaya devam ediyor.

İlçenin tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini ve özgün mimari karakterini akşam saatlerinde de görünür kılmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen alanlar sıcak ışıklarla aydınlatıldı. Böylece Kemaliye'ye gelen vatandaşların ve ziyaretçilerin ilçenin kültürel mirasını daha ilk andan itibaren fark edebilmesi amaçlandı.

ÇALIŞMALAR ETAPLAR HALİNDE SÜRECEK

İlçe girişlerinin yerleşim yerlerinin kimliğini, düzenini ve estetik görünümünü yansıtan önemli alanlar olduğu değerlendirilerek yürütülen proje ile Kemaliye'nin gece görünürlüğünün artırılması ve akşam turizmine yönelik altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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