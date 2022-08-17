Çiftçiler devletin tohum desteğiyle yağlık ayçiçeği üretimine başladı

Erzincan'da çiftçiler, devletin sağladığı tohum desteğiyle yağlık ayçiçeği üretimine başladı.

Desteklerle bitkisel ürün çeşitliliğinde artışın yaşandığı kentte, bu yıl Valilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yüzde 75 hibe tohum desteğiyle 7 bin 500 dekar alanda yağlık ayçiçeği üretimi yapıldı.

Çiftçiler, üretimine yeni başladıkları ürünün bir ay sonra hasadını yapacak.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, kentte ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Özellikle "Yerli Hibrit Çeşitlerin Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Kargın beldesinde tarla günü etkinliği düzenlediklerini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında Kargın beldesinde çiftçilerimizle bir araya geldik. Tercan ilçemizde 33 çiftçimize 1 ton 750 kilogram tohum vererek toprakla buluşmasını sağladık. Çayırlı ilçemizde ise 1 ton 250 kilogram tohumu, 45 çiftçimize verdik. Böylelikle 4 bin dönüm Tercan'da, 3 bin 500 dönüm Çayırlı'da olmak üzere toplam 7 bin 500 dönümde yağlık ayçiçeği yağı üretimini gerçekleştirmiş olacağız."

Üretici İzzet Erdem de 55 dönümlük tarlasına yağlık ayçiçeği ekimi yaptığını belirterek, "Tercan İlçe Tarım Müdürlüğünden yağlık ayçiçeği tohumunu yüzde 75 hibe ile aldık ve tarlamızı gübreleyerek ektik. Şu ana kadar iki kere tarlamızı suladık. Hasat yapmamıza daha bir ayımız var. İnşallah hasat edip beldemize yeni bir ürün kazandırmış oluruz." dedi.