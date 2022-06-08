Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 122 öğrenci taburcu edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 122 öğrenci taburcu edildi

AA - Kemal Özdemir - Güncel
Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 122 öğrenci taburcu edildi

Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 122 öğrenci tedavilerin ardından taburcu oldu.

Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 122 öğrenci tedavilerin ardından taburcu oldu.

Kentte Fen Lisesinde eğitim gören ve dün yedikleri öğlen yemeğinin ardından yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi, kusma şikayetiyle gruplar halinde hastanelere başvuran öğrenci sayısı gece saatlerinde 122'ye ulaştı.

Öğrencilerden 101'i Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 14'ü Özel Neon Hastanesinde, 7'si de Göz Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle savcılık talimatı doğrultusunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda Kontrol ile Halk Sağlığı ekiplerince, çocuklara verilen su ve yemeklerden numune alınarak tahlile gönderildiği öğrenildi.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Erzincan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title