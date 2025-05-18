Erzincan'da Buğday Meydanı'nda Yangın Çıktı

Erzincan'da Buğday Meydanı'nda Yangın Çıktı
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Erzincan'da tarihi Buğday Meydanı'ndaki iş yerlerinin çatısında çıkan yangına itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale ediyor. Vali Hamza Aydoğdu, olay yerine gelerek durumu denetliyor.

Erzincan'da tarihi Buğday Meydanı'nda sıralı dükkanların çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Şehir merkezindeki Buğday Meydanı'nda bulunan tek katlı sıralı haldeki iş yerlerinin çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Vali Hamza Aydoğdu da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmasını takip etti.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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