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Erzincan'da belediye otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Erzincan'da belediye otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Erzincan'da belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Erzincan'da belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

H.S. (48) idaresindeki 34 PT 0806 plakalı otomobil Ordu Caddesi üzerinde Ü.T.'nin kullandığı 24 EF 245 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan H.S. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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